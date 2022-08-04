Клебо не примет участия в сборе национальной команды в августе

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо на своей странице в социальных сетях рассказал о ходе восстановления после травмы. Напомним, он получил растяжение верхней части подколенного сухожилия.
«Следующие недели я проведу много времени в воде из-за травмы верхней части подколенного сухожилия. 4 недели назад я проснулся от боли в ноге, после чего мне сделали МРТ. По результатам исследования мы смогли найти проблему, и, похоже, должно пройти ещё какое-то время, прежде чем я вернусь к обычным тренировкам. Мой физиотерапевт дал мне план тренировок, чтобы я восстановился как можно быстрее, а пока я просто стараюсь сохранять позитивный настрой. Я все ещё могу тренироваться на лыжероллерах, но не так много, как планировал, и без достаточной интенсивности.
Первоначальный план состоял в том, чтобы провести несколько соревнований и высотных тренировок в конце этого месяца, но теперь основное внимание уделяется полному выздоровлению, чтобы выполнять обычные тренировки. Предстоящий период, безусловно, будет трудным для меня, но я держу голову выше и с нетерпением жду, когда все это закончится», — написал Клебо.
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