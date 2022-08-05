Петтер Нортуг отреагировал на фото Йоханнеса Клебо в бассейне

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оставил комментарий под постом пятикратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо сообщил в своих социальных сетях, что из-за травмы пропустит ближайший сбор национальной команды Норвегии, и прикрепил текст к фотографии из бассейна.
«200 метров баттерфляем в Париже-2024», — написал Нортуг в комментариях к соответствующему посту.
Фото: из личного архива йоханнеса клебо
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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