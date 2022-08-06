Петтер Нортуг в новом сезоне планирует выступить в марафонской серии Ski Classics

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Петтер Нортуг рассказал о планах выступить в следующем сезоне в марафонской серии Ski Classics.

«В этом году я надеюсь заявить о себе. Сейчас готовлюсь к участию зимой в некоторых гонках Ski Classics. Хочу быть в лидерах. Некоторые марафоны из этой серии мне не подходят из-за профиля трассы, но есть гонки, в которых я буду чувствовать себя уверенно», — приводит слова Нортуга VG.

Накануне Петтер Нортуг занял 48-е место в лыжероллерном масс-старте классикой на 50 км. Во время гонки он выиграл несколько промежуточных спринтов, в том числе за 10 км до финиша, когда опередил нескольких членов сборной Норвегии.

Легендарный спортсмен является единственным в истории двукратным обладателем неофициального звания «Короля лыж».