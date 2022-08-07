Ступак — о полумарафоне: для меня было важнее бросить себе вызов. Эмоции самые драйвовые!

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала пост о своём участии в забеге «УГМК Европа-Азия», который прошёл в Екатеринбурге сегодня, 7 августа.
«01:28,46. Результат моего первого полумарафона. Скажу честно, в лыжных гонках есть десятки девочек, кто бегает сильно лучше, но для меня было важнее бросить вызов самой себе. Эмоции самые драйвовые! Так что, друзья, бегайте! Готовьтесь, стремитесь улучшать свои результаты и стартуйте!» — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент точно неизвестно.
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