Легков, Спицов, Сорина и Степанова планируют пробежать легкоатлетический марафон в Перми

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков, Денис Спицов, Татьяна Сорина и Вероника Степанова планируют принять участие в эстафете в рамках легкоатлетического Пермского марафона, который пройдёт с 3 по 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лёгкой атлетики Пермского края Антона Торовика.



«Они будут не только комментировать забеги, но ещё и возглавят эстафетные команды. Будет жеребьёвка, где каждый из селебрити будет набирать себе команду, в команду попасть может каждый желающий, кто в силах пробежать 10 км быстрее 55 минут.



Относительно дисциплин — это классический марафон (42,195 км), «половинка» (21 км), 10 км, 5 км, 3 км, ну и детский забег на 1 км. Каждый год мы вводим какое-то новшество: в прошлый раз мы добавили «тройку», в этом году мы добавили эстафету. Четыре участника, по 10,5 км пробежит каждый, то есть совокупно команда преодолеет марафонскую дистанцию», — сказал Торовик.

Отметим, что у группы Юрия Бородавко, где готовится к сезону Спицов, тренировочный сбор в Терсколе завершится 31 августа, а в команде Егора Сорина, в состав которой входят Сорина и Степанова, — 2 сентября.