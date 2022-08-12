Тренер сборной Норвегии: Александр Большунов — возможно, лучший лыжник мира

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказал мнение, что трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов, не исключено, является лучшим лыжником в мире. Специалист выразил надежду, что российские лыжники, которые в настоящее время отстранены от международных соревнований, вернутся на турниры.
«Россия — ведущая страна [в лыжных гонках], притом что у них есть Большунов — возможно, лучший лыжник в мире. Ясно, что их образ как конкурентов, которых мы хотим победить, может исчезнуть, но не мне решать, выступать русским или нет», — цитирует Носсума Dagbladet.
Напомним, лидером мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам считается пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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