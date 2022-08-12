Олимпийская чемпионка Зутер — о своей популярности: это самое тяжёлое лето в карьере

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 швейцарская горнолыжница Коринн Зутер рассказала, что это лето стало самым тяжёлым в карьере из-за ажиотажа к её персоне.
«Прошлый сезон отнял у меня много сил. Я действительно очень устала после зимы. Я смогла расслабиться, но вскоре всё началось снова. Предложения и приглашения следовали одно за другим.
Возможно, я не была готова к такому ажиотажу, потому что годом ранее всё было тихо из-за коронавируса. Это лето оказалось самым тяжёлым в моей карьере. Признание, которое я получаю, – это прекрасно. Я даже не думала, что столько людей интересуются горными лыжами», – сказала Зутер изданию Blick.
На Олимпийских играх в Пекине (Китай) Коринн Зутер выиграла золото в скоростном спуске. Швейцарской горнолыжнице 27 лет.
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