Бородавко заявил, что Большунов и Непряева не задумываются о смене гражданства

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что знаменитые спортсмены его группы, Александр Большунов и Наталья Непряева, не будут менять спортивное гражданство.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация продолжает выступать за отстранение россиян от участия в крупных международных соревнованиях.

«Мы все надеемся на то, что нас допустят до сезона. Идёт подготовка. Если не допустят, будем бегать внутри страны. Все сохраняют оптимизм. Все хотят и надеются, что будут международные старты.

Не задумываются ли Большунов и Непряева о смене гражданства? Нет, конечно», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».



В сезоне-2021/2022 Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине, в том числе три золотые. Непряева стала олимпийской чемпионкой в эстафете, выиграла Кубок мира в общем зачёте и многодневку «Тур де Ски».