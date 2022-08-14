Вик Уайлд поделился впечатлениями от посещения матча «Зенит» – ЦСКА

Российский сноубордист Вик Уайлд поделился впечатлениями от посещения «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге. 13 августа местный «Зенит» принимал московский ЦСКА (2:1) в матче пятого тура РПЛ. Спортсмен приехал на стадион на велосипеде.



«Сегодня я второй раз здесь. Это очень красивое место, мне нравится. Санкт-Петербург – самый интересный город. Я очень рад быть здесь и благодарен.



Я проехал около пятидесяти километров сегодня утром на велосипеде single speed. Это немного опасно. Мне нравится это красивое место. Может быть, мне нужно жить здесь. Очень удобно приехать сюда на велосипеде, потому что нет пробок», – сказал спортсмен в интервью клубной пресс-службе «Зенита».



Вик Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду.