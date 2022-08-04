«Это нелепо». Олимпийский чемпион Уайлд — о приговоре Грайнер

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, гражданин России Вик Уайлд отреагировал на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Это нелепо. Я считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее. Хуже всего от этого Бритни и ее семье. Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», — приводит слова Уайлда «Матч ТВ».



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.