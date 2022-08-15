«Спорт должен реагировать». Член правления FIS из Норвегии — о бане российских лыжников

Член правления Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) норвежец Эрик Рёсте высказался об отстранении россиян от участия в международных соревнованиях.

«У нас они отстранены до тех пор, пока правление не примет новое постановление. А это произойдёт, если ситуация изменится.

Трудно сказать, какой может быть степень изменений. Мы исходим из того, что на сегодняшний день они отстранены. Тут решение принимает не Норвегия.

Это совершенно экстраординарная ситуация. Моё мнение чётко заключено в том, что спорт тоже должен реагировать. Я говорил об этом и в прошлом, повторяю и сейчас. Общая картина мира не изменилась, эта военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) идёт слишком долго», — приводит слова Рёсте Dadbladet.