Российская лыжница Наталья Непряева высказалась на тему возможного отсутствия призовых на внутрироссийских стартах, а также рассказала о мотивации в отсутствие международных стартов.
«Неприятненько, конечно. Не особо хочется бегать за медальки. Дай бог, если найдутся спонсоры. Я буду этому очень рада. Нет ли у меня демотивации из‑за того, что ближайший сезон придётся провести внутри России? Немного есть. Но я стараюсь с этим бороться», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».
Наталья на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в эстафете, серебряную медаль в скиатлоне, а также бронзовую медаль в командном спринте. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) она завоевала бронзовую медаль в эстафете. Помимо этого, Непряева является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.
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