Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Иверсен: летом чувствовал себя в ударе и был здоров. Но недавно опять заразился ковидом

Иверсен: летом чувствовал себя в ударе и был здоров. Но недавно опять заразился ковидом
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, как проходит его подготовка к сезону-2022/2023.

«Этим летом я чувствовал себя в ударе, как в старые добрые времена. Ещё пару недель назад я был здоров и чувствовал уверенность в себе, по мне так лыжный сезон можно было бы начинать уже тогда. А потом второй раз заразился коронавирусом. Так что прямо сейчас я немного выбит из колеи. К счастью, было не так плохо, как в марте. Чувствую себя слегка вялым, но в целом лето прошло хорошо», — приводит слова Иверсена Adressa.

На следующей неделе Иверсен планирует выступить на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka. Он в шутку признался, что считает себя фаворитом соревнований.

«Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона «Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022