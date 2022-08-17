Иверсен: летом чувствовал себя в ударе и был здоров. Но недавно опять заразился ковидом

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, как проходит его подготовка к сезону-2022/2023.

«Этим летом я чувствовал себя в ударе, как в старые добрые времена. Ещё пару недель назад я был здоров и чувствовал уверенность в себе, по мне так лыжный сезон можно было бы начинать уже тогда. А потом второй раз заразился коронавирусом. Так что прямо сейчас я немного выбит из колеи. К счастью, было не так плохо, как в марте. Чувствую себя слегка вялым, но в целом лето прошло хорошо», — приводит слова Иверсена Adressa.

На следующей неделе Иверсен планирует выступить на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka. Он в шутку признался, что считает себя фаворитом соревнований.