Терезе Йохауг представила свою автобиографию

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг выпустила свою автобиографию. Стоимость одного экземпляра составила 429 норвежских крон, это чуть более $ 44 или почти 2,7 тыс. рублей.

«Наконец-то! Жизнь и карьера состоят из взлётов и падений, теперь вся история записана», — написала Йохауг в своих социальных сетях.

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

Также Йохауг выиграла чемпионат Норвегии 2019 года по лёгкой атлетике в беге на дистанции 10 000 метров.