Менеджер норвежских лыжников уверен, что спортсмены избегут санкций со стороны ВАДА

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на возможное наложение санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за нарушение антидопингового кодекса, выразив уверенность, что норвежским спортсменам удастся избежать наказания.



«Это серьёзная ситуация, которую необходимо разрешить. Я уверен, что это можно решить, и мы избежим ситуации, которая затронет наших спортсменов и норвежский спорт в целом», — приводит слова Бьервига NRK.



Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости.

Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.