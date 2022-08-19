Фрида Карлссон проспала пожарную тревогу и эвакуацию
Поделиться
Ночью, 18 августа, в спортивном центре, где во время сборов проживает шведская лыжница Фрида Карлссон, сработала автоматическая пожарная сигнализация, приехала пожарная бригада, и все были вынуждены эвакуироваться. Но спортсменка так и не появилась на улице, она осталась спать в своей комнате. Возгорания обнаружено не было, и все вернулись обратно.
«Я была единственной, кто проспал всё это… Должно быть, все были на улице в два часа ночи. Сегодня утром американцы спросили, слышала ли я сигнализацию. Они думали, что это ложная тревога, но она была такой громкой, что они не смогли оставаться на месте», − приводит слова Фриды Карлссон Aftonbladet.
Фрида Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
13:15
-
13:01
-
12:36
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
10:55
-
07:15
-
00:53
- 17 августа 2022
-
22:11
-
18:36
-
12:03
-
09:38
- 16 августа 2022
-
18:56
-
16:16
-
15:32
- 15 августа 2022
-
23:18
-
19:03
-
18:40
- 14 августа 2022
-
22:06
-
21:57
-
20:24
-
19:50
-
14:53
-
14:40
-
11:15
- 13 августа 2022
-
15:36
-
13:15
-
10:54
-
07:52
-
07:36
-
00:32
- 12 августа 2022
-
21:07
-
20:52
-
20:30
Партнерский контент