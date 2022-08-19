Фрида Карлссон проспала пожарную тревогу и эвакуацию

Ночью, 18 августа, в спортивном центре, где во время сборов проживает шведская лыжница Фрида Карлссон, сработала автоматическая пожарная сигнализация, приехала пожарная бригада, и все были вынуждены эвакуироваться. Но спортсменка так и не появилась на улице, она осталась спать в своей комнате. Возгорания обнаружено не было, и все вернулись обратно.

«Я была единственной, кто проспал всё это… Должно быть, все были на улице в два часа ночи. Сегодня утром американцы спросили, слышала ли я сигнализацию. Они думали, что это ложная тревога, но она была такой громкой, что они не смогли оставаться на месте», − приводит слова Фриды Карлссон Aftonbladet.

Фрида Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.