Маркус Крамер признался, что испытывал давление от друзей в Германии из-за работы в России

Немецкий тренер Маркус Крамер рассказал, что испытывал давление от друзей из Германии во время работы в России.

«Испытывал ли я давление со стороны коллег, друзей или семьи в Германии? Хороший вопрос. Трудности были. Кое-кто из друзей спрашивал меня: «Маркус, не стоит ли тебе прекратить тренировать русских?» Я отвечал, что на текущий момент не вижу причины прекращать, но посмотрим, что случится. Я тоже был уверен, что всё закончится через один-два месяца и мы сможем вернуться к спорту, к нормальной жизни. То есть какие-то вопросы были у моих друзей, но не у семьи», — приводит слова Крамера Sports.ru.

Немецкий тренер Маркус Крамер по окончании сезона покинул сборную России по лыжным гонкам. Неофициально он начал сотрудничество с российской командой в 2010-м, после Олимпиады в Ванкувере, когда стал консультировать Александра Легкова и Илью Черноусова. А официально сотрудничество было закреплено в 2015-м, когда Крамер был назначен старшим тренером сборной России.