Петтер Нортуг: я — новый Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг рассказал о своём насыщенном графике.

«Мне нравится тренироваться, думаю, соревноваться и быть частью лыжегоночной среды – очень весело. И параллельно у меня получается поддерживать свою спортивную форму. В субботу я катался на лыжероллерах в Сунне, на Мемориале бывшего тренера национальной сборной Инге Бротене (выбыл в полуфинале спринта. – Прим. «Чемпионата»). В понедельник у меня спринт в Трюсиле, в четверг – гонка в Хитре, а через два дня гонка в Тролльхеттане. Я – новый Клебо (смеётся)», — приводит слова Нортуга TV2.

Отметим, что на соревнованиях в Трюсиле 36-летний Нортуг заменил пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.