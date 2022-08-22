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Петтер Нортуг: я — новый Клебо

Петтер Нортуг: я — новый Клебо
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг рассказал о своём насыщенном графике.

«Мне нравится тренироваться, думаю, соревноваться и быть частью лыжегоночной среды – очень весело. И параллельно у меня получается поддерживать свою спортивную форму. В субботу я катался на лыжероллерах в Сунне, на Мемориале бывшего тренера национальной сборной Инге Бротене (выбыл в полуфинале спринта. – Прим. «Чемпионата»). В понедельник у меня спринт в Трюсиле, в четверг – гонка в Хитре, а через два дня гонка в Тролльхеттане. Я – новый Клебо (смеётся)», — приводит слова Нортуга TV2.

Отметим, что на соревнованиях в Трюсиле 36-летний Нортуг заменил пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

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