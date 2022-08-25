Иверсен — о Нортуге: надеюсь, он не станет «бегуном в хорошую погоду»

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением об усиленных тренировках 36-летнего Петтера Нортуга и его подготовке к марафонской серии Ski Classics.

«Петтеру больше всех платят за то, что он катается на лыжероллерах. Это единственная причина, по которой он туда ходит. Сейчас он хорошо тренируется, поэтому я верю в него.

Приятно видеть, что он хорошо тренируется. Вопреки всему, мы сидим здесь и говорим о том, что он теперь станет таким «борцом» после того, как был рок-звездой в Плайя-дель-Инглес (пляж на Гран-Канарии), или куда он ездил после «Тур де Ски».



Он — большая персона и тот, кто создает шумиху. Это круто. Я надеюсь, что он сможет выдержать осень и не станет «бегуном в хорошую погоду», который тренируется только летом на солнце», — приводит слова Эмиля Иверсена VG.