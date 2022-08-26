Шведский лыжник Макс Новак отпраздновал победу в стиле Нортуга. Петтера не впечатлило

Шведский лыжник Макс Новак выиграл первую гонку на Top Sports Week и отпраздновал победу в стиле двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга. 36-летнего норвежского лыжника подобное не впечатлило.

«Да, я видел это. Макс Новак выиграл всего несколько длинных гонок, поэтому меня это не впечатляет. Он может хорошо проходить длинные гонки, но ему ещё далеко до статуса, способного вот так перейти финишную линию. Но забавно видеть, что «мальчишка» старается», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Швед объяснил своё празднование:

«Я случайно тренировался с Петтером на Гран-Канарии в прошлом году, и после этого у нас был кое-какой контакт. Он тот, на кого все равнялись в течение многих лет, и это здорово — находиться на норвежской земле. Это не была отрепетированная версия, но она лучше показала мои чувства», — сказал Новак.

Петтер Нортуг отстал от первого спортсмена на 2 минуты 53 секунды и занял 38-е место.