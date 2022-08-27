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Калле Хальфварссон выиграл лыжероллерный марафон в Швеции, Нортуг — 22-й

Калле Хальфварссон выиграл лыжероллерный марафон в Швеции, Нортуг — 22-й
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Призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон одержал победу в лыжероллерном марафоне Alliansloppet, который проходил в Швеции. 16-летний швед Альвар Мюльбак стал 20-м. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг финишировал на 22-м месте.

В соревновании среди женщин победу одержала шведка Эмма Рибом.

Лыжные гонки. Alliansloppet. Швеция
Марафон, 48 км. Мужчины

1. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1:48.28,2.
2. Амунд Риеге (Норвегия) — отставание 2,0.
3. Томас Джоли (Франция) +2,2.

20. Алвар Мюльбак (Швеция) +9,1.
...
22. Петтер Нортуг (Норвегия) +11,8.

Марафон, 48 км. Женщины

1. Эмма Рибом (Швеция) – 2:09.53,0.
2. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) — отставание 0,3.
3. Магни Смедас (Норвегия) +1,8.

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