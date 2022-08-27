Калле Хальфварссон выиграл лыжероллерный марафон в Швеции, Нортуг — 22-й
Поделиться
Призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон одержал победу в лыжероллерном марафоне Alliansloppet, который проходил в Швеции. 16-летний швед Альвар Мюльбак стал 20-м. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг финишировал на 22-м месте.
В соревновании среди женщин победу одержала шведка Эмма Рибом.
Лыжные гонки. Alliansloppet. Швеция
Марафон, 48 км. Мужчины
1. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1:48.28,2.
2. Амунд Риеге (Норвегия) — отставание 2,0.
3. Томас Джоли (Франция) +2,2.
…
20. Алвар Мюльбак (Швеция) +9,1.
...
22. Петтер Нортуг (Норвегия) +11,8.
Марафон, 48 км. Женщины
1. Эмма Рибом (Швеция) – 2:09.53,0.
2. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) — отставание 0,3.
3. Магни Смедас (Норвегия) +1,8.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
16:27
-
15:29
-
14:14
-
11:26
-
10:05
- 26 августа 2022
-
17:12
-
16:53
-
15:46
-
14:57
-
14:02
-
13:42
-
13:37
-
13:22
-
11:03
-
10:48
-
10:03
-
09:48
- 25 августа 2022
-
23:15
-
15:41
-
15:03
-
13:01
-
11:29
-
10:34
-
04:46
- 24 августа 2022
-
21:49
-
16:19
-
15:52
-
15:39
-
15:21
-
14:23
- 23 августа 2022
-
18:36
-
13:12
-
10:15
-
00:55
-
00:38
Партнерский контент