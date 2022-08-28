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«22-е место тоже здорово». Петтер Нортуг поделился снимками с марафона Alliansloppet

«22-е место тоже здорово». Петтер Нортуг поделился снимками с марафона Alliansloppet
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг поделился впечатлениями от выступления в марафоне Alliansloppet, который вчера, 27 августа прошёл в Тролльхеттане (Швеция). На 48-километровой дистанции 36-летний Нортуг финишировал 22-м. Гонку выиграл титулованный швед Калле Хальфварссон.

«22-е место тоже здорово. Мои поздравления Калле», — подписал фото с марафона Нортуг-старший.

Лыжные гонки. Alliansloppet. Швеция
Марафон, 48 км. Мужчины

1. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1:48.28,2.
2. Амунд Риеге (Норвегия) — отставание 2,0.
3. Томас Джоли (Франция) +2,2…
20. Алвар Мюльбак (Швеция) +9,1…
22. Петтер Нортуг (Норвегия) +11,8.

Все олимпийские медали Нортуг завоевал на зимних Играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Он стал лучшим в 50-километровом марафоне и в командном спринте. Также на его счету серебряная медаль, завоёванная в составе эстафетной команды, и бронза, добытая в индивидуальном спринте.

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