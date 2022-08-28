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«Мы лучшие друзья, теперь мы братья». Нортуг — о Хальфварссоне

«Мы лучшие друзья, теперь мы братья». Нортуг — о Хальфварссоне
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Петтер Нортуг оценил выступления шведского лыжника Калле Хальфварссона и рассказал о дружбе со спортсменом.

«Как оцениваю работу Калле Хальфварссона? Да очень хорошо. Я разговаривал с ним после гонки. Думаю, для него важно получить подтверждение того, что он в хорошей форме. Он здорово закончил сезон в прошлом году, так что будет интересно понаблюдать за ним этой зимой.

Мы лучшие друзья, теперь мы братья. Это пошло с момента записи шоу Landskampen, после того, как я завершил карьеру. Мы снялись там и узнали, что у нас намного больше общего, чем мы думали. У нас хорошее чувство юмора. Мы соревнуемся на тренировках, а когда не тренируемся, то отлично проводим время», — приводит слова SVT.

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