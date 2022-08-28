Экс-лыжница сборной России рассказала, как Вяльбе отреагировала на её переход в биатлон

Бывшая российская лыжница, а ныне биатлонистка Наталия Шевченко (Мекрюкова) рассказала, как её переход восприняла президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной Елена Вяльбе.

«Так получилось, что за все годы в юниорской и взрослой сборной России по лыжным гонкам я ни разу не общалась лично с Еленой Валерьевной. Но без её согласия переход бы не состоялся. Я так понимаю, что решение принималось на уровне президентов лыжной и биатлонной федераций.

Не знаю, как она относится лично ко мне, но для Елены Валерьевны все спортсмены национальной команды важны. Думаю, для неё переход стал неожиданным. Но раз она меня отпустила, значит, всё нормально», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Наталией Шевченко читайте на «Чемпионате»: