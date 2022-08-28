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Макс Новак и Катарина Хенниг выиграли индивидуальные гонки на лыжероллерах в Швеции

Макс Новак и Катарина Хенниг выиграли индивидуальные гонки на лыжероллерах в Швеции
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28 августа в заключительный день Trollhättan Action Week прошли индивидуальные гонки с раздельным стартом классическим стилем на 15 км.

Среди мужчин лучший результат показал шведский лыжник Макс Новак. В женской гонке убедительную победу одержала олимпийская чемпионка из Германии Катарина Хенниг.

Лыжные гонки. Trollhättan Action Week. Швеция
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, классический стиль. 15 км. Мужчины

1. Макс Новак (Швеция) — 35.14,6.
2. Мортен Педерсен (Норвегия) − отставание 6.0.
3. Йохан Хоэль (Норвегия) +15,2...
59. Петтер Нортуг (Норвегия) +3.07,7.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, классический стиль. 15 км. Женщины

1. Катарина Хенниг (Германия) — 39.27,7.
2. Моа Лундгрен (Швеция) — отставание 1.00,7.
3. Линн Сëмскар (Швеция) +1.05,7.

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