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Евгений Кафельников отреагировал на слова Большунова о желании сыграть в теннис и гольф

Евгений Кафельников отреагировал на слова Большунова о желании сыграть в теннис и гольф
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал слова трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов изъявил желание попробовать свои силы в теннисе и в гольфе. Кафельников увлекается гольфом.

«Если у него есть желание, то почему нет? Запрещать я ему точно не буду (смеётся).

Какой могу дать совет по игре? Акцент нужно делать на то, что это идеальный вид спорта для здоровья. Ты находишься всё время на свежем воздухе, ходишь, набирается огромное количество шагов. Из этих соображений это идеально.

Сыграть с Большуновым? А почему бы и нет», — приводит его слова Sportbox.

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