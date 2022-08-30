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Сергей Устюгов показал милое семейное фото с женой и детьми

Сергей Устюгов показал милое семейное фото с женой и детьми
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Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов показал семейное фото с женой и детьми.
Супруга Сергея — чемпионка мира среди юниоров и молодёжи Елена Соболева. У пары двое детей – дочь Кира, которой 2,5 года, и сын Миша, родившийся 10 апреля.

Фото: Личный архив Сергея Устюгова

30-летний Сергей Устюгов — олимпийский чемпион Игр-2022 в эстафете, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России. К новому сезону Сергей готовился в группе Егора Сорина, но спустя некоторое время принял решение уйти на самоподготовку.

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