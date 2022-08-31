Петтер Нортуг: нужно немного потренироваться, и элите будет неприятно иметь со мной дело

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг рассказал о планах на грядущий сезон.

«В этом году дела идут немного лучше. Я выделил месяц, с сентября по октябрь на сборы. Надеюсь хорошо потренироваться и расширить свои возможности. Тогда смогу бороться с элитой. Мне это необходимо. Мне нужно ещё потренироваться, и тогда со мной будет неприятно иметь дело.

Когда вы приближаетесь к 40, вы получаете право хвастаться даже тем, что просто получили стартовый номер. Моя главная цель – держать пресс в тонусе и оставаться в форме», — приводит слова Нортуга NRK.

Ранее 36-летний Нортуг принял участие в лыжероллерном марафоне Alliansloppet, где финишировал 22-м, при этом отстав от победителя лишь на 12 секунд.