Петтер Нортуг: нужно немного потренироваться, и элите будет неприятно иметь со мной дело

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг рассказал о планах на грядущий сезон.
«В этом году дела идут немного лучше. Я выделил месяц, с сентября по октябрь на сборы. Надеюсь хорошо потренироваться и расширить свои возможности. Тогда смогу бороться с элитой. Мне это необходимо. Мне нужно ещё потренироваться, и тогда со мной будет неприятно иметь дело.
Когда вы приближаетесь к 40, вы получаете право хвастаться даже тем, что просто получили стартовый номер. Моя главная цель – держать пресс в тонусе и оставаться в форме», — приводит слова Нортуга NRK.
Ранее 36-летний Нортуг принял участие в лыжероллерном марафоне Alliansloppet, где финишировал 22-м, при этом отстав от победителя лишь на 12 секунд.
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