Восьмикратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала, почему во время карьеры ей приходилось не есть яблоки.
«Я помню, что в какой-то момент мне пришлось перестать есть яблоки, потому что я чувствовала, что они только наполняют мой желудок, не давая мне энергии. То же самое относится и к хрустящему хлебу. Когда я много тренировалась, я чувствовала, что хрустящие хлебцы просто стали «слизистой оболочкой кишечника». Возможно, это давало мне ощущение сытости, но не стимулировало физические упражнения. В ломтиках хлеба много клетчатки, но для катания на беговых лыжах вам нужно много углеводов, чтобы поддерживать тело в тонусе. Вот почему я сосредоточилась на том, чтобы стать «углеводной машиной», — приводит слова Бьорген Dagbladet.
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