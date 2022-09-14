Якимушкин планирует принять участие во всех гонках летнего чемпионата России
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Серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Якимушкин рассказал о планах на летний чемпионат России. По словам Якимушкина, он планирует выступить на всех гонках соревнований.
«Сейчас я так планирую, да. А там будем смотреть, какое будет состояние, насколько мне будет тяжело бежать каждую гонку. Но я надеюсь всё это протерпеть, отбежать все старты. Основная цель — это проработаться и отодвинуть свой максимум, дабы это дало развитие именно к зиме. Чтобы уже там быть в лучшей форме», — цитирует Якимушкина «Тюменская арена».
Летний чемпионат России по лыжным гонкам будет проходить в Тюмени. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований, в связи с этим они участвуют во внутренних турнирах.
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