Холунд — о Большунове: прирождённый байдарочник, но в гольфе у него нет шансов

Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, двукратный призёр Олимпийских игр, норвежец Ханс Кристер Холунд прокомментировал выступление в гребле трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова, а также его шансы на успех в гольфе.

«Он большой парень, у него большой размах рук, поэтому я думаю, что он определённо сможет заявить о себе в гребле. Но я не верю, что у него есть какие-либо шансы в гольфе», — сказал Холунд в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

Напомним, в конце августа Большунов выступил в заезде на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, где занял со своей командой пятое место.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.