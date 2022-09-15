Вероника Степанова рассказала, как относится к смене гражданства

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала об отношении к смене гражданства.

«Если спортсмен, сменивший гражданство, возьмётся публично осуждать родную страну… Если цена вопроса — отречение от старых друзей, семьи, тренера и всего народа, то это будет очень похоже на предательство. А если речь идёт о переходе десятого номера сборной в команду, условно, Катара, потому что она не проходит в состав и не видит перспектив, это, скорее, плохой выбор продолжения карьеры, но не предательство.

Смена спортивного гражданства, особенно в юном возрасте, — это не только непорядочно по отношению к людям, которые тебя растили, готовили, но и просто глупо. У нас условия во многом лучше, да и трава дома всегда зеленее», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч».

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