Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вероника Степанова рассказала, как относится к смене гражданства

Вероника Степанова рассказала, как относится к смене гражданства
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала об отношении к смене гражданства.

«Если спортсмен, сменивший гражданство, возьмётся публично осуждать родную страну… Если цена вопроса — отречение от старых друзей, семьи, тренера и всего народа, то это будет очень похоже на предательство. А если речь идёт о переходе десятого номера сборной в команду, условно, Катара, потому что она не проходит в состав и не видит перспектив, это, скорее, плохой выбор продолжения карьеры, но не предательство.

Смена спортивного гражданства, особенно в юном возрасте, — это не только непорядочно по отношению к людям, которые тебя растили, готовили, но и просто глупо. У нас условия во многом лучше, да и трава дома всегда зеленее», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч».

У лучшего лыжника России проблемы со здоровьем. Что происходит с Александром Большуновым? У лучшего лыжника России проблемы со здоровьем. Что происходит с Александром Большуновым?

Фрида Карлссон бросает топор в мишень:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022