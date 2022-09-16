Илья Семиков выиграл классическую разделку на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Российский лыжник Илья Семиков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Он финишировал с результатом 45 минут 41,0 секунды.

Вторым к финишу пришёл Савелий Коростелёв. Он уступил победителю 25,2 секунды. Замкнул тройку Алексей Червоткин, отставший ещё на 5,3 секунды.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не стартовал.

Летний чемпионат России. Мужчины. Классическая разделка 20 км (топ-6)

1. Илья Семиков — 45.41,0.

2. Савелий Коростелёв +25,2.

3. Алексей Червоткин +30,5.

4. Андрей Ларьков +43,1.

5. Сергей Ардашев +44,3.

6. Андрей Мельниченко +47,4.

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