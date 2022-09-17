Вяльбе — о приглашении иностранных лыжников: пожалуйста, пусть приезжают и соревнуются

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о приглашении лыжников из других стран на соревнования в Россию.

«Будем ли мы приглашать на старты в России лыжников из других стран? На те соревнования, которые у нас считаются открытыми, будем. У нас не так много стран, которые приедут. Мы можем приглашать всех, мы открыты для всех. Для нас, спортсменов, нет никаких врагов и недружественных стран. Пожалуйста, пусть приезжают и соревнуются. Но есть соревнования, которые только для российских спортсменов, а есть открытые — двери открыты», — сказала Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Елена Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России с 2010 года. С января 2020 года она также возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.