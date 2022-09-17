Ретивых назвал причину, по которой лыжное общество не высказывается за возвращение России

Призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых считает, что если бы лыжное общество было сильным, то высказалось бы за возвращение России на международную арену.

«Я только видел какие‑то новости, что сначала Клебо резко высказался про нас, потом – что нужно вернуть россиян. При этом я не читал сами высказывания… Однако здорово, если реально так сказал. Смотрите, не было на последних этапах Кубка мира норвежских спортсменов и российских. В итоге доминировали французы…



Это показатель того, что самим норвежцам будет неинтересно участвовать. А остальным вообще станет пофиг. Это действительно так! Если не будет нас, то для них же совсем другая конкуренция. Они переживать за результат не будут, а никто другой эту конкуренцию поднимать не собирается. Если бы лыжное сообщество являлось сильным, то все давно сказали бы: мы будем соревноваться с Россией, хотим видеть эту сильную страну на стартах. Так что если Клебо так сказал, то всё прекрасно понимает. Он тоже хочет соревноваться с сильными, иначе интерес пропадает», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».