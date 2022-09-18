Александр Большунов рассказал, как воспринял переход Ивана Якимушкина в группу Бородавко

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал, как воспринял переход Ивана Якимушкина в группу его личного тренера Юрия Бородавко.
Ранее Якимушкин тренировался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который вынужден был сложить свои полномочия из-за ситуации в мире. Сейчас Крамер руководит одной из сильнейших тренировочных групп сборной Италии.
«Когда готовились в разных группах, пересекались гораздо реже, а здесь ведь нам предстояло тренироваться бок о бок. Поэтому необходим диалог. В его переходе вижу много плюсов – к нам добавился ещё один сильный спортсмен и, тренируясь вместе, мы сможем оба расти», — приводит слова Большунова телеграм-канал «Арена Урала» со ссылкой на эфир Telesport.
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