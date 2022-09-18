Бьорген — о Нортуге: он привлекает внимание, которое может понадобиться лыжным гонкам

Восьмикратная олимпийская чемпионка 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о выступлениях норвежца Петтера Нортуга на лыжероллерных соревнованиях.
«Петтер хорошо катается на лыжероллерах. Я вижу, что он привлекает внимание, которое может понадобиться лыжным гонкам. Спорту нужны новые лица.
Верю ли я в Петтера зимой? Удивлюсь, если он что-то выиграет, но Петтер есть Петтер. Приятно видеть, что он участвует в соревнованиях и вносит свой вклад», — приводит слова Марит Бьорген Dagbladet.
Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам и 13-кратным чемпионом мира. Все свои олимпийские медали 36-летний Нортуг завоевал на зимних Играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Он стал лучшим в 50-километровом марафоне и в командном спринте.
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