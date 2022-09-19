Бьорндален — о Клебо: без сборов на высоте у него не будет шансов против Большунова

Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался о высотном сборе соотечественника, лыжника Йоханнеса Клебо, а также порассуждал на тему его конкуренции с российским лыжником Александра Большунова.

«Без сборов на высоте у Клебо не будет шансов против Большунова. Решение проводить сборы на высоте понятно, как один плюс один. И если это работает в случае с Клебо, то почему не должно работать для остальных бегунов?

Клебо — не монстр в плане выносливости, и я понимаю, что если ему выпадет шанс вновь встретиться с Большуновым, ему придётся идти на высоту.

В различных видах спорта в Норвегии у нас есть давняя традиция проводить три или четыре высотных сбора в год. Продолжительность пребывания на высоте должна быть не менее двух недель, но это малоэффективно. Предпочтительнее три-четыре недели», — цитирует Бьорндалена TV2.