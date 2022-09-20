Иван Якимушкин рассказал о недопонимании с Александром Большуновым

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в усечённом марафоне, лыжник сборной России Иван Якимушкин рассказал о недопонимании, которое у него было с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. По словам Якимушкина, в настоящее время ситуация уже улажена.
«Это были не то чтобы разногласия. Ещё давно возникали некоторые случаи, когда он как-то по-своему видел ситуацию, а я иначе. Это не на соревнованиях было. Просто мы дружили, как и сейчас дружим. И произошло как раз дружеское недопонимание.
Потом общение сошло на нет, оба как-то замолчали и не пошли на контакт, чтобы нормально разобраться. Затем заговорили о переходе, поняли, что будем в одной группе. В итоге между собой мы всё обсудили, обиды забыли, всё хорошо», — цитирует Якимушкина «Матч ТВ».
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