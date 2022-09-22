Губерниев: никто россиян до международных стартов в лыжах не допустит. Это враньё!

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«Международная федерация лыжного спорта не рассматривает возможность допуска россиян, это враньё! Это хорошая мина при плохой игре. Ключевая фраза – ссылка на МОК. Давайте будем реалистами. Никто нас до лыж не допустит, в Планицу мы не поедем. Нужно расслабиться и проводить соревнования внутри России.



Не видно никаких предпосылок, чтобы нас допустили до лыж. Не понимаю, почему все так возбудились. Окно надо открыть, как-то посмотреть на мир. Люди, которые всерьёз рассуждают о том, что нас допустят, с моей точки зрения, либо спят, либо просто глупцы», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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