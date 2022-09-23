Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов показал впечатляющую физическую форму. Фото

Сергей Устюгов показал впечатляющую физическую форму. Фото
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен выложил фотографии, на которых можно оценить его впечатляющую физическую форму. На снимке Устюгов стоит слева.

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375).

Также 30-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

«Иностранцы ещё будут просить нас вернуться». Интервью с олимпийской чемпионкой по лыжам «Иностранцы ещё будут просить нас вернуться». Интервью с олимпийской чемпионкой по лыжам

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022