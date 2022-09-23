Сергей Устюгов показал впечатляющую физическую форму. Фото

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен выложил фотографии, на которых можно оценить его впечатляющую физическую форму. На снимке Устюгов стоит слева.

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375).

Также 30-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки: