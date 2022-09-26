Верите ли вы, что российских лыжников допустят до международных стартов в сезоне-2022/23?

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. Однако федерации других стран и их спортсмены жёстко раскритиковали заявление чиновника.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Верите ли вы, что российских лыжников допустят до международных стартов в сезоне-2022/2023?»

Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет объявлено в октябре.