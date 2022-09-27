Олимпийский чемпион Устюгов рассказал, почему не выступил на чемпионате России по лыжам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов объяснил, почему не выступил на летнем чемпионате России – 2022.
«Очень хотелось выступить. Но базы нет никакой! Я был бы рад стартовать, но Крамер сказал, что не стоит этого делать, не имея соответствующей подготовки.
Пока шёл чемпионат, я наблюдал за ребятами с точки зрения техники, интересно было посмотреть, кто как бегает. Пришёл с тренировки, включил трансляцию, посмотрел, лёг спать, а меня колбасить начало. Завёлся, на трассу тянет. Посмотрел спринт, получил удовольствие от того, как Глеб Ретивых разложился. Сам интригу создал, сам её разрулил», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Сергеем Устюговым на «Чемпионате» читайте завтра, 28 сентября.
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