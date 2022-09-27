Сергей Устюгов двумя словами оценил работу Большунова в качестве комментатора лыжных гонок

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов оценил работу коллеги, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в качестве комментатора. Большунов комментировал гонки летнего чемпионата России – 2022, который прошёл в Тюмени.

Большунов пропускал соревнования. Перед стартом Александр перенёс болезнь и не успел восстановиться. Устюгов не приехал в Тюмень из-за отсутствия должной подготовки.

«Я не с самого начала смотрел, но мне кажется, всем любителям лыжных гонок должно было понравиться то, как он отработал на трансляции. Очень хорошо», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Сергеем Устюговым на «Чемпионате» читайте завтра, 28 сентября.