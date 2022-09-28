Норвежцы отказались участвовать в заседании FIS из-за допуска на него российской делегации

Представители Норвегии отказались от участия в плановом заседании Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцарии) из-за приглашения на него представителей России.
Встречи представителей разных стран под эгидой FIS проходят ежегодно и впервые за два года в очном формате. Заседание в Цюрихе пройдёт с 28 по 30 сентября.
«Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — приводит слова одного из представителей Федерации лыжных видов спорта Норвегии VG.
В июле FIS продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона-2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет объявлено в октябре.
Кубок мира возьмёт старт в финской Руке. Этап пройдёт с 25 по 27 ноября.
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