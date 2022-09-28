Швеция высказалась против участия россиян в заседании FIS, но бойкотировать его не готова

Глава Ассоциации лыжного спорта Швеции Ола Стремберг прокомментировала решение норвежской делегации бойкотировать ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из-за присутствия там россиян. Встреча делегатов пройдёт с 28 по 30 сентября в Цюрихе (Швейцария).

«Я еду в Швейцарию. Рассматривали ли мы вариант бойкотирования заседания? Нет. Мы считаем, это отличный шанс на то, чтобы повлиять на вопросы, которые будут обсуждаться на встрече.

Непонятно, почему им (россиянам) разрешили участвовать в подобного рода мероприятиях. Ранее мы чётко обозначали, что это неправильно. Следует ли им там находиться? Нет», — приводит слова Стремберг Expressen.

В июле FIS продлила отстранение россиян от международных стартов, введённое в марте. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира — 2022/2023 будет объявлено 22 октября.