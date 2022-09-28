Глава лыжных гонок Швеции заявила, что не все норвежцы бойкотировали заседание FIS

Глава Ассоциации лыжного спорта Швеции Ола Стремберг косвенно опровергла информацию о том, что норвежская делегация полностью бойкотировала ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с участием в нём представителей России. По словам Стремберг, некоторые норвежцы уже прилетели в Цюрих (Швейцария). Встречи делегатов пройдут с 28 по 30 сентября.

«Вообще-то я не уверена, что это полностью так. Я знаю, что туда уже приехали некоторые норвежцы», — приводит слова Стремберг Expressen.

В июле FIS продлила отстранение россиян от международных стартов, введённое в марте. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира — 2022/2023 будет объявлено 22 октября.