Глава лыжных гонок Швеции заявила, что не все норвежцы бойкотировали заседание FIS
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Глава Ассоциации лыжного спорта Швеции Ола Стремберг косвенно опровергла информацию о том, что норвежская делегация полностью бойкотировала ежегодное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с участием в нём представителей России. По словам Стремберг, некоторые норвежцы уже прилетели в Цюрих (Швейцария). Встречи делегатов пройдут с 28 по 30 сентября.
«Вообще-то я не уверена, что это полностью так. Я знаю, что туда уже приехали некоторые норвежцы», — приводит слова Стремберг Expressen.
В июле FIS продлила отстранение россиян от международных стартов, введённое в марте. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира — 2022/2023 будет объявлено 22 октября.
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