Алыпов: если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, пусть соревнуются дома
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Бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов отреагировал на возможный бойкот Кубка и чемпионата мира со стороны сборной Норвегии в случае возвращения на крупные международные соревнования российских спортсменов. Подобное развитие событий предположил глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад.
«Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране. Вообще, их спортсменам и болельщикам всё равно, с кем состязаться, им самое главное побеждать. Поэтому их устроят только соревнования внутри чемпионата Норвегии. Не знаю, почему они испытывают такую неприязнь к русским, это надо у самих норвежцев спросить», — приводит слова Алыпова Metaratings.
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