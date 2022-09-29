Юлия Чепалова: спорт во всём мире не может существовать без России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова отреагировала на возможный бойкот Кубка и чемпионата мира со стороны сборной Норвегии в случае возвращения на крупные международные соревнования российских спортсменов. Подобное развитие событий предположил глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад.

«Для меня новость о том, что норвежцы могут бойкотировать Кубок мира и чемпионат мира в случае допуска нашей сборной, неприемлема. Норвежцы всегда такими были — делали какие-то негативные высказывания, подавали протесты и говорили вещи, которые несвойственны им самим. Могу сказать, что лыжные гонки, да и вообще спорт во всём мире не может существовать без России», — приводит слова Чепаловой Metaratings.