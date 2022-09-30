Йонна Сундлинг и Фрида Карлссон могут пропустить Тур де Ски

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг и чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон могут пропустить Тур де Ски. Спортсменки признают приоритет чемпионата мира, который пройдёт в Планице (Словения).

«Раньше для меня было привычно не ездить на Тур де Ски в сезоне, когда проводится чемпионат мира. Проехать столько гонок перед чемпионатом очень сложно. И для меня чемпионат мира значит больше, чем Тур де Ски. Так что у меня будет тренировочный период вместо этого», — приводит слова Сундлинг Еxpressen.

«Хочу иметь более длительное время для тренировок дома. Я не знаю точно, когда это будет, но, вероятно, мне придется отказаться от участия в соревнованиях.

Тур де Ски? Я размышляла некоторое время об этом вопросе. Но именно чемпионат мира является для меня основной целью. Если я почувствую, что лучше для меня будет не ехать на Тур де Ски перед чемпионатом мира, я не буду этого делать», — сказала Карлссон.