Йонна Сундлинг и Фрида Карлссон могут пропустить Тур де Ски

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг и чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон могут пропустить Тур де Ски. Спортсменки признают приоритет чемпионата мира, который пройдёт в Планице (Словения).
«Раньше для меня было привычно не ездить на Тур де Ски в сезоне, когда проводится чемпионат мира. Проехать столько гонок перед чемпионатом очень сложно. И для меня чемпионат мира значит больше, чем Тур де Ски. Так что у меня будет тренировочный период вместо этого», — приводит слова Сундлинг Еxpressen.
«Хочу иметь более длительное время для тренировок дома. Я не знаю точно, когда это будет, но, вероятно, мне придется отказаться от участия в соревнованиях.
Тур де Ски? Я размышляла некоторое время об этом вопросе. Но именно чемпионат мира является для меня основной целью. Если я почувствую, что лучше для меня будет не ехать на Тур де Ски перед чемпионатом мира, я не буду этого делать», — сказала Карлссон.
- 30 сентября 2022
-
10:21
-
09:27
-
08:28
-
08:08
-
08:02
-
07:56
- 29 сентября 2022
-
23:42
-
23:29
-
18:59
-
13:55
-
13:50
-
11:51
-
09:53
-
08:06
-
00:41
- 28 сентября 2022
-
22:58
-
22:18
-
20:59
-
20:29
-
19:06
-
18:51
-
17:28
-
14:11
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 27 сентября 2022
-
23:15
-
22:46
-
22:30
-
21:30